Bartra: "Die härtesten 15 Minuten meines Lebens"

"Die Schmerzen, die Panik und die Ungewissheit, nicht zu wissen, was vor sich ging oder wie lange es dauern würde... das waren die längsten und härtesten 15 Minuten meines Lebens", schreibt Bartra auf Instagram. Das einzige, worum er bitte, ist, "dass wir alle in Frieden leben und die Kriege hinter uns lassen".

Was er denke, wenn er sein schwer verletztes Handgelenk anschaue? "Stolz. Ich schaue es mir stolz an, wenn ich daran denke, dass bei all dem Schaden, den sie uns Dienstag antun wollten, das zurückgeblieben ist."

Trotz der schweren Verletzungen stehen die Chancen nicht schlecht, dass der 26- jährige Ex- Barca- Profi noch in dieser Saison für Borussia Dortmund sein Comeback gibt. Trainer Thomas Tuchel teilte am Donnerstag mit, dass man mit einer Ausfallzeit von rund vier Wochen rechnen müsse.