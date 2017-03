Barcelona: "Wenn es wer schaffen kann, dann wir!"

B arca-

Aleix Vidal Foto: AFP

Stürmer Luis Suarez ist vor dem zweiten Akt des Achtelfinales überzeugt: "Wenn es wer schaffen kann, dann wir." Den Rekord in der K.o.Phase der Königsliga hält La Coruna, das 2004 den AC Milan nach dem 1:4 im Hinspiel zu Hause 4:0 abfertigte.

Scheitern heute die Katalanen, stünden sie erstmals seit 2008 nicht im Viertelfinale. Daheim ist das Team von Luis Enrique in der Champions League eine Macht, hält bei 14 Siegen in Serie. In dieser Saison stehen dank Schützenfesten gegen Celtic Glasgow (7:0), Manchester City (4:0) und Gladbach (4:0) drei Erfolge mit 15:0- Toren zu Buche. Enrique verspricht: "Wir werden alles versuchen."

PSG-Ass Edinson Cavani Foto: AFP

Die Franzosen setzen auf ihre Tormaschine: Edinson Cavani scorte in 36 Pflichtspielen der laufenden Saison 37 Tore einzig Barcas Lionel Messi (38 Tore, 37 Matches) steht noch besser da. Paris SG ist seit 16 Pflichtspielen unbesiegt, gewann 14 davon. "Wir dürfen nicht an das 4:0 denken. Barcelona ist in der Lage, viel zu leisten", warnt PSG- Keeper Kevin Trapp sein Team.

Kronen Zeitung