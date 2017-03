Barcelona- Trainer: Spanier bringen Oscar ins Spiel

Nachdem Enrique bekannt gab, dass im Sommer seine Barca- Ära zu Ende gehen wird, beginnt nun die Gerüchteküche zu brodeln. Als Grund für den Rückzug nannte er die Abnützungserscheinungen in einem sehr fordernden Job . Der 46- jährige Spanier war im Sommer 2014 von Celta de Vigo zu Barca gewechselt.

Die spanische Zeitung "Marca" listet bereits die ersten möglichen Nachfolger- Kandidaten. Unter ihnen befindet sich auch Oscar Garcia, der derzeit mit Red Bull Salzburg die Bundesliga- Tabelle anführt. Auch wenn die Chancen auf ein Barca- Engagement sehr gering sind, ist es wohl eine gewisse Wertschätzung für seine gute Arbeit in Salzburg.

Valverde der Top- Favorit

Neben dem "Bullen"- Coach" kursieren noch Namen wie Jorge Sampaoli (Sevilla), Ronald Koeman (Everton), Laurent Blanc (vereinslos), Eusebio (Real Sociedad), Frank de Boer (vereinlos) und Mauricio Pochettino (Tottenahm). Als größter Favorit geht laut "Marca" aber Ernesto Valverde, der derzeit Athletic Bilbao betreut, ins Rennen. Barca- Klubboss Josep Bartomeu sagte nur: "Der neue Trainer wird am 1. Juli bekannt gegeben." Man darf also gespannt sein, wer Lionel Messi & Co. in der nächsten Saison betreuen darf.