Barcelona gewinnt Halbfinal- Hinspiel bei Atletico

setzten sich am Mittwochabend bei Atletico Madrid mit 2:1 durch und schufen sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag. Der Finalgegner wird in der Partie Celta Vigo gegen Deportivo Alaves ermittelt, das Hinspiel steigt am Donnerstag (21 Uhr).

Ein Solosprint von Suarez führte bereits in der siebenten Minute zum 1:0, Lionel Messi traf nach einer guten halben Stunde aus der Distanz wuchtig ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit wurde Atletico stärker, Antoine Griezmann (59.) glückte der verdiente Anschlusstreffer. Weitere gute Möglichkeiten ließen sich die Hausherren im Anschluss aber entgehen.