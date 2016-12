Barcelona gegen Real Madrid: Das Milliarden- Duell

Im Milliarden- Duell muss das weiße Ballett freilich auf seinen teuersten Mann verzichten. Gareth Bale, der 2013 um 100 Millionen gekommen war, droht nach einer Knöcheloperation bis Anfang April auszufallen.

Foto: GEPA pictures/ Martin Priebernig

Doch auch bei den Gastgebern ist einer der großen Stars fraglich. Andrés Iniesta trainiert wieder mit der Mannschaft, mehr als ein Kurzeinsatz kommt wohl nicht in Frage. Besonders bitter, weil es für Barcelona um viel geht. Verlieren die Katalanen, würde Real auf neun Punkte davonziehen.

Barca- Coach Luis Enrique versucht zu beschwichtigen: "In meiner ersten Saison wurden wir auch kritisiert - und haben das Triple gewonnen."

Keine Zweifel gibt es bei Real an Zinédine Zidane. Aktuell haben die "Königlichen" 32 Spiele in Folge nicht verloren. Wird die Serie gegen Barça fortgesetzt, fehlt noch ein Match auf den Klubrekord von 34 aus der Saison 1988/89. Wer Weltfußballer des Jahres wird, entscheidet sich zwischen Cristiano Ronaldo, Messi und Atleticos Antoine Griezmann - das gab die FIFA am Freitag bekannt.