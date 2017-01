Barcelona feiert 1. Sieg seit 2007 bei Sociedad

Der FC Barcelona hat sich eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Semifinale des spanischen Fußball- Cups erarbeitet. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag das Viertelfinal- Hinspiel auswärts gegen den großen Angstgegner Real Sociedad mit 1:0 und hat nun für das Rückspiel in einer Woche im Camp Nou alle Trümpfe in der Hand.