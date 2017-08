Barca offensiv: Dembele- Transfer so gut wie fix

Segura soll nach dem Supercup- Spiel bei Real Madrid (0:2 aus Barca- Sicht) gesagt haben, dass man "nah dran" an der Verpflichtung von Dembele sei. "Wir wissen zwar noch nicht, wann der Wechsel stattfindet, aber wir sprechen nur mehr über die Konditionen", wird Seguar in mehreren deutschsprachigen Medien zitiert.

Das Theater um Dembele zieht sich inzwischen in die Länge. Das 20- jährige Ausnahmetalent will den Wechsel offenbar erzwingen und streikt daher seit geraumer Zeit - kein Training, kein Spiel mehr für Dortmund. Der BVB beharrt aber offenbar auf die Ablösesumme von 150 Millionen Euro. Bisher hatte es stets geheißen, Barca sei "nur" bereit, 90 Millionen plus Bonuszahlungen zu blechen. Die Verbal- Offensive von Barca- Manager Seguar scheint aber ein neues Kapitel in der schier unendlichen Dembele- Geschichte zu eröffnen.

Auch Coutinho soll kommen

Nicht nur Dembele steht auf der Einkaufsliste von Barcelona ganz oben. Auch Philippe Coutinho vom FC Liverpool soll geholt werden. "Wir müssen die Mannschaft verstärken. Diese beide Spieler werden in den kommenden Tagen bei uns eintreffen", so Manager Segura.