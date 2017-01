Bangen um Stefan Kraft! Fällt "Super- Adler" aus?

Weitere ÖSV- Springer sollen gesundheitlich auch angeschlagen sein. Nun stellt sich die Frage: Fällt Stefan Kraft, unser heißestes Eisen im Kampf um den Sieg bei der Vierschanzentournee, auch noch aus? Das Springen in Innsbruck, der dritte Bewerb der Vierschanzentournee, geht ab 14 Uhr über die Bühne.

Foto: GEPA

Hayböck wurde in der Nacht vor dem Bergiselspringen von einer Virusinfektion erwischt. Laut "Krone"- Infos wurde der Pechvogel von den anderen ÖSV- Athleten schnell getrennt. ÖSV- Teamarzt Peter Baumgartl: "Michael hat einen Grippalen Infekt erwischt, der mit einer Magen- Darm Infektion einher geht. Leider ist er so geschwächt, dass er heute nicht starten kann. Wir sind aber zuversichtlich, dass er bis zum Bewerb in Bischofshofen wieder einsatzfähig sein wird."

Ausfall bei deutschen Kollegen

Auch einen deutschen Weltmeister hat es erwischt: Severin Freund beendete die 65. Tournee wegen eines grippalen Infekts vorzeitig. Der deutsche Skisprung- Weltmeister trat bereits am Dienstagabend die Heimreise an. "Ich habe mich von Sprung zu Sprung schlechter gefühlt und mich im Hotel von unserem Teamarzt untersuchen lassen. Der diagnostizierte einen grippalen Infekt und hat mir eine Pause und Ruhe verordnet", so Freund.