Bangen beim HSV: Manager spurlos verschwunden

Gemeinsam mit Kollegen hat Kraus laut "Bild" am Sonntagabend in einem Lokal "reichlich getrunken". Weil er gegen Mitternacht offenbar ziemlich abgefüllt war, setzten seine Kollegen ihn in ein Taxi. "Es sollte ihn nach Buchholz in der Nordheide fahren, wo er mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen lebt. Doch dort kam er nie an! Wir machen uns größte Sorgen", wird Kraus' Schwägerin von der "Bild" zitiert.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Die deutsche Zeitung spekuliert sogar damit, dass Kraus - sein Handy ist nicht mehr zu orten - sogar in die eiskalte Elbe gerutscht sein könnte. Ein in der Tat schrecklicher Verdacht.