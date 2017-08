Bärenstarker Thiem im Eiltempo in Runde zwei

Dominic Thiem hat am Mittwoch die erste Hürde bei den mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York genommen. Der als Nummer sechs gesetzte Niederösterreicher besiegte in einem am Dienstag wegen Regens beim Stand von 6:4,6:1,1:0 unterbrochenen Match den australischen Wildcard- Spieler Alex de Minaur mit 6:4,6:1,6:1.