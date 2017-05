Bänderverletzung! Suttner droht Saison- Aus

ÖFB- Teamverteidiger Markus Suttner hat sich am Samstag in der deutschen Bundesliga beim 1:1 des FC Ingolstadt gegen Bayer Leverkusen am Sprunggelenk des linken Fußes verletzt. Es sehe nach einem Teilriss eines Bandes aus, berichtete Ingolstadt- Trainer Maik Walpurgis.