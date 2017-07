Bach: Olympia- Doppelvergabe wäre Win- Win- Situation

Bach erinnerte an das große olympische Erbe der US- Metropole an der Westküste, die die Spiele bereits 1932 und 1984 ausgerichtet hatte. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sagte nach dem Treffen, seine Mission sei, die Olympischen Spiele nach Los Angeles zu bringen. Nach der US- Delegation empfing Bach die Delegation aus Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der war am Montagnachmittag auf dem Militär- Flugplatz Payerne gelandet.

Von einer Absprache der beiden Bewerber wollen weder Franzosen noch Amerikaner etwas wissen, weil es für sie nach heutigem Stand attraktiver ist, die Olympischen Spiele schon 2024 auszurichten - und weil beide von ihrem Projekt überzeugt sind. "Wir sind hier, um 2024 zu gewinnen. Wir haben ein tolles Team und ein erstaunliches Projekt", stellte Kanu- Olympiasieger und Co- Vorsitzender der Pariser Bewerbung, Tony Estanguet, vor dem Treffen mit den Mitgliedern des IOC am Dienstag klar.

Selbstbewusst gibt sich aber auch die Delegation aus L.A.: "Wir fühlen, dass Los Angeles für die Spiele 2024 einen exzellenten Plan hat", sagte Organisationschef Casey Wasserman laut einer Presseerklärung. Spiele in Los Angeles könnten eine neue Ära begründen, seien ohne Risiko und Hightech- Spiele. Garcetti betonte, er würde eine Doppelvergabe begrüßen. Endgültig entschieden wird am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima. Wer auch immer den Zuschlag für 2024 bekommt, die unterlegene Stadt wird sehr wahrscheinlich als Trostpflaster die Sommerspiele 2028 ausrichten können.