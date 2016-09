Auto gesprengt! Bomben- Attacke auf Schiedsrichter

Der zypriotische Schiedsrichter Giorgos Nikolaou ist in der Nacht auf Dienstag Ziel einer Attacke geworden. An seinem Auto, das vor dem Haus des 41- Jährigen im Ort Zygi westlich der Hafenstadt Larnaka geparkt war, sei gegen drei Uhr eine selbstgebaute Bombe explodiert, berichtete das Online- Portal "In Cyprus". Verletzt wurde niemand, allerdings gebe es große Schäden am Fahrzeug.