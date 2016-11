Austria Wien von AS Rom humorlos 4:2 abgefertigt!

Schade! Auch ein Traumstart hat der Austria gegen AS Roma nicht zum Erfolg verholfen. Die Wiener mussten sich in der vierten Runde der Europa League dem italienischen Spitzenklub mit 2:4 geschlagen geben, haben aber in der Gruppe E weiter gute Chancen auf den Aufstieg in die K.- o.- Runde. Vor 32.751 Zuschauern im Happel- Stadion gelang der Austria ein optimaler Start. Nach nur eineinhalb Minuten brachte Lary Kayode die Violetten mit 1:0 in Führung, danach aber drehte Roma groß auf und durch Tore von Edin Dzeko (5.) und Daniele de Rossi (18.) noch in der ersten Halbzeit die Partie. Dzeko mit seinem zweiten Tor (65.) und Radja Nainggolan (78.) fixierten den verdienten Sieg. Alex Grünwald gelang in der 89. Minute noch Ergebniskosmetik.