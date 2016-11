Austria Wien: Tanzt wieder den Aufstiegs- Walzer!

Der 16. Dezember 2004 - ein "Feiertag" in der Klubgeschichte der Wiener Austria. Mit einem 2:1- Sieg in Utrecht hatte sich Violett Platz drei in der Gruppe C des UEFA- Cups und damit den Aufstieg in die nächste Runde gesichert, die "Reise durch Europa" ging dann dank Aufstiegen gegen Athletic Bilbao (0:0 daheim, 2:1 auswärts) und Real Saragossa (1:1 daheim, 2:2 auswärts) bis in das Viertelfinale, wo gegen den FC Parma Endstation war (1:1 daheim, 0:0 auswärts).

Positive Bilanz gegen rumänische Klubs

Sigurd Rushfeldt hat damals jener Mann geheißen, der im Galgenwaard- Stadion von Utrecht in der 79. Minute das entscheidende 2:1 erzielt hatte (für das 1:0 war Libor Sionko verantwortlich gewesen) und damit dafür sorgte, dass die Violetten nach dem Schlusspfiff den Aufstiegs- Walzer tanzen durften. Den sie, knapp zwölf Jahre danach, im Ernst- Happel- Stadion wieder gerne tanzen würden. Ist dann der Fall, wenn man Astra Giurgiu schlägt und gleichzeitig Viktoria Pilsen nicht bei AS Roma gewinnt. Davon träumen sie alle, das wollen sie mit vielen Fans im Rücken schaffen und feiern.

Die Europacup- Bilanz der rot- weiß- roten Klubs daheim gegen Rumänien (fünf Siege, sechs Unentschieden, vier Niederlagen) ist positiv, die Austria selbst hat zwei Siege und eine Niederlage zu Buche stehen.

Kayode, Grünwald etc. - werden sie zu den neuen Rushfeldts, Sionkos etc.? Gutes Omen: Der letzte Heimsieg im Europacup war am 18. August ein 2:1- Erfolg gegen Rosenborg Trondheim. 2:1 - wie damals beim Aufstiegswalzer in Utrecht.

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien - Astra Giurgiu (Wien, Happel- Stadion, 21.05 Uhr/live Sky, SR Pawel Raczkowski/POL)

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko - Serbest, Holzhauser - Venuto, Grünwald, Pires - Kayode

Ersatz: Pentz - Windbichler, Salamon, Vukojevic, Mohammed, Tajouri, Prokop, Friesenbichler

Es fehlen: Almer (Kreuzband- und Seitenbandriss, Meniskus), De Paula (Wadenbeinbruch)

Astra: Lung - Sapunaru, Alves, Oros - Stan, Lovin, Teixeira, Seto, Morais - Budescu, Alibec

Ersatz: Gavrilas - Fabricio, Nicoara, Niculae, Florea, Mansaly, Boudjemaa, Ionita

Parallelspiel: AS Roma - Viktoria Pilsen