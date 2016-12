Austria verspielt 2:0 & Aufstieg gegen 10 Pilsner!

Unfassbar, aber wahr! Der FK Austria Wien hat den Aufstieg in das Sechzehntelfinale der Europa League verpasst - trotz einer zwischenzeitlichen 2:0- Führung und trotz nummerischer Überzahl! Bei Viktoria Pilsen halfen der Elf von Thorsten Fink am Donnerstag auch die Tore von Raphael Holzhauser (19.) und Lukas Rotpuller (40.) nichts, am Ende unterlag man den Gastgebern in der Doosan- Arena noch mit 2:3 und beendete die Gruppe E auf dem vierten und letzten Platz.