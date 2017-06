Austria verkauft zum Start so viele Abos wie nie

1200 Abos in 24 Stunden und damit viermal so viele wie am ersten Verkaufstag der Vorsaison. AG- Vorstand Markus Kraetschmer sagte in einer Presseaussendung: "Großer Dank an unsere treuesten Mitglieder und Abonnenten, die mit uns in diese neue Ära gehen."

Auch Abos für neue Generali- Arena erhältlich

Einen besonderen Einfluss auf das Verkaufsergebnis hat das angebotene Doppel- Abo. Hier kauft man ein Abo für die kommenden zwei Jahre. Es zählt also noch ein Jahr im ungeliebten Happel- Stadion aber auch bereits für die dann fertige, neue Generali- Arena. Das zieht die Fans an.

550 solcher Doppel- Abos wurden am ersten Tag bereits verkauft. Zudem 100 Einzel- Abos für die letzte Saison im Happel- Stadion. " Es geht in den nächsten Wochen um die besten Plätze in unserer neuen Arena - die Vorfreude ist riesig", sagte Kraetschmer in der Vereinsaussendung.

Der geschützte Vorverkauf für Mitglieder und Abonnenten der Saison 2016/17 läuft noch bis Ende der Woche. Ab 3. Juli haben Abonnenten der Generali- Arena- Saison 2015/16 Vorkaufsrecht. Am 10. Juli startet der freie Verkauf.