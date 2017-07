Austria nun Letzter - der Horror in Violett

Peinlich für den Traditionsklub, der nicht in die Gänge kommt, wie auch Trainer Thorsten Fink feststellte:

"Viel Positives kann man dieser Partie sicher nicht abgewinnen, es war wieder eine schlechte Leistung!"

"Wir spielen viel zu behäbig und langsam, bekommen den Ball nicht schnell genug in die gefährlichen Zonen!" Foto: GEPA

Schon übermorgen Mittwoch geht es in Larnaca gegen AEL Limassol in der Europa- League- Quali weiter. Schafft man dort nach dem 0:0 von Wien nicht die Wende, geht es auch international schief, dann wird aus dem Liga- Fehlstart ein kapitaler Katastrophen- Fehlstart. Und dazu wartet nächsten Sonntag auswärts das Derby.

Wie Fink den Weg aus der Krise finden will? "Wir wissen, was die Mannschaft kann, das hat sie ja in den letzten zwei Saisonen gezeigt. Wir müssen die Kurve kriegen, packen wir es in Larnaca, dann kann das der berühmte ,Kick’ sein."

Und es wäre an der Zeit, mit Larry Kayode Tacheles zu reden. Entweder "will" der Stürmer - oder man sortiert ihn aus. Das aktuelle Hick- Hack schadet jedem.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung