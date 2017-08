Austria: Man hält zusammen wie Pech und Schwefel

Der Trainer dachte dabei an Dominik Prokop (dank seiner Einwechslung machte man im Derby aus einem 0:2 ein 2:2) und Christoph Monschein (Sonntag im Pappelstadion nach seiner Einwechslung mit zwei Toren Matchwinner), aber auch Kevin Friesenbichler und Mohammed Kadiri: "Von diesen Burschen lässt sich keiner hängen, sitzt da einer von denen zu Beginn nur auf der Bank, ist er trotzdem gut drauf, allzeit bereit für einen Einsatz."

Foto: GEPA

Zeigt sich vor allem bei den beiden violetten Stürmern, die nun in dieser Saison "ankamen": In den letzten drei Spielen erzielten Monschein (3) und Friesenbichler (2) fünf der sieben Austria- Tore, "beide haben hervorragend gespielt", ist Fink voll des Lobes.

Zuletzt fünf Spiele ohne Niederlage (vier Siege, ein Unentschieden) stellen den Trainer ebenfalls sehr zufrieden: "Jetzt kommen wir in Fahrt, so können, wollen wir weitermachen - und Donnerstag in der Europa League den Einzug in die Gruppenphase schaffen!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung