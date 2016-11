Austria Lustenau ist Erste- Liga- Herbstmeister

Austria Lustenau ist Herbstmeister in der Fußball- Erste- Liga. Die Vorarlberger feierten am Freitag nach zweimaligem Rückstand einen verdienten 4:2- (1:2)- Sieg in Wattens. Mann des Spiels war Raphael Dwamena mit drei Treffern und einem Assist. Der 21- jährige Stürmer aus Ghana hält schon bei 15 Saisontoren. Erster Lustenau- Verfolger ist nun mit zwei Punkten Rückstand der LASK nach einem 4:1 in Horn.