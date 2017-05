Austria- Boss Katzian: "Da hat das Herz gelacht"

"Krone": Vizemeister - wie sieht der Rückblick des Präsidenten auf die violette Saison 2016/17 aus?

Wolfgang Katzian: Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was erreicht wurde. Wir haben uns gegenüber der Vorsaison um einen Platz gesteigert, standen in der Europa League in der Gruppenphase.

Das K. o. in der letzten Runde der Gruppenphase in Pilsen - der große Wermutstropfen beim Rückblick?

Natürlich, weil die Chance zum Aufstieg groß gewesen ist. Aber die Mannschaft hat daraus viel gelernt, das kann uns nächste Saison zugutekommen.

Was hat Ihnen 2016/17 gefallen, was nicht?

Phasenweise fehlte es noch an Stabilität, aber insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden, wir haben das Saisonziel erreicht, die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, die Handschrift des Trainers und seines Teams ist deutlich erkennbar.

Wie geht es weiter, was sind die nächsten Ziele?

Schlechter wollen wir sicher nicht werden, Platz zwei ist das Minimalziel, das wäre ein Startplatz in der Champions- League- Qualifikation. Sicher fortgesetzt wird der Weg mit jungen Spielern - Sonntag standen beim 6:1 gegen die Admira viele Junge in der Startelf, da hat mir das Herz gelacht. Das passt, zeigt von unserer guten Nachwuchsarbeit. Andi Ogris leistet bei den Amateuren mit einer ganz jungen Truppe hervorragende Arbeit, unsere drei Akademie- Teams haben zuletzt alle gegen Rapid gewonnen.

Der Vertrag von Sportchef Franz Wohlfahrt läuft in einem Jahr aus - gibt’s da schon Tendenzen?

Wir treffen nach der Sommer- Transferperiode alle wichtigen Entscheidungen, nur so viel: Ich bin mit der Tätigkeit der sportlichen Führung sehr zufrieden.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung