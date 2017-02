Austria - Altach: Finks Seitenhieb auf Scherb

Die Vorarlberger können im Ernst- Happel- Stadion wieder auf zwei zuletzt verletzte Stammkräfte zählen. Andreas Lienhart und Louis Ngwat- Mahop saßen am Freitag im Flieger Richtung Wien. Auf Boris Prokopic (Teilabriss Achillessehne) muss Altach indes bis Saisonende verzichten. Bei der Austria werden zwei Akteure der Paradeformation fehlen. Tarkan Serbest ist gesperrt, Petar Filipovic fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Aufseiten der Wiener war vor der Partie viel von Wiedergutmachung die Rede. 1:5 unterlag die Austria Anfang November des Vorjahres im "Ländle", es ist die bisher höchste Saisonniederlage der Favoritner. "Diese Scharte muss man wegmachen. Das will man in der Saison nicht sehen, die Jungs sind heiß", erklärte Austria- Trainer Thorsten Fink. In Graz habe sich seine Mannschaft in hervorragender Verfassung präsentiert. "Jetzt müssen wir den Moment nutzen."

Austria kann Altach überholen

Zwei Zähler trennen derzeit die Tabellennachbarn, mit einem Heimerfolg würden die Austrianer die Altacher überholen. Im ersten Saisonduell gab es in Wien einen 3:1- Sieg der Hausherren. Die Austria konterte den Gegner damals aus. Altachs Coach Martin Scherb meinte auch deshalb: "Wir werden nicht den Fehler machen, der Austria ins offene Messer zu laufen."

Der seit Jahresbeginn amtierende Canadi- Nachfolger wartet mit den Rheindörflern noch auf seinen ersten Sieg. Ein Remis bei der Admira (1:1) und eine unerwartete Niederlage gegen St. Pölten (1:2) vor heimischer Kulisse stehen im Frühjahr zu Buche. In Wien will Scherb "in erster Linie kein Gegentor bekommen. Nach vorne hin kommt man immer zu Chancen." Neben Lienhart und Mahop kehrt auch der zuletzt gesperrte Mittelfeldabräumer Lukas Jäger in die Elf zurück.

Bei der Austria steht Abdul Kadiri Mohammed vor seinem ersten Bundesliga- Einsatz von Beginn an. Der 20- jährige Ghanaer wird Filipovic in der Innenverteidigung ersetzen. Bisher hat Mohammed bei zwei Einwechslungen erst zwei Minuten Spielzeit gesammelt. "Das ist die Riesenchance zu zeigen, was er drauf hat", sagte Fink. Für Serbest könnte mit Dominik Prokop (19) ein weiteren Jungprofi in die Start- Elf rücken.

Fink trifft auf "Kritiker" Scherb

Laut Fink spricht für die Austria, dass man sich im Unterschied zum 1:5 im mit Europa- League- Partien gespickten Herbst eine Woche lang konzentriert auf die Partie vorbereiten konnte. Altach sieht der Deutsche unter Scherb nicht großartig verändert, das 3- 5-2- System habe Stärken und Schwächen, die es auszunutzen gelte. "Scherb ist immer ein großer Kritiker gewesen, jetzt kann er beweisen, was er als Trainer drauf hat", erlaubte sich Fink einen kleinen Seitenhieb.

FK Austria Wien - SCR Altach

Samstag, 18.30 Uhr, Wien, Happel- Stadion

SR: Eisner

Bisherige Saisonergebnisse: 3:1 (h), 1:5 (a)

Austria: Hadzikic - Larsen, Mohammed, Rotpuller, Martschinko - Grünwald, Holzhauser - Venuto, Prokop, Pires - Kayode

Ersatz: Pentz - Salamon, Borkovic, Tajouri, De Paula, Friesenbichler, Kvasina

Es fehlen: Serbest (gesperrt), Filipovic (Muskelverletzung Oberschenkel), Almer (Kreuzbandriss, Meniskus)

Altach: Lukse - Zech, Netzer, Galvao - Lienhart, Salomon, Jäger, Luxbacher, Schreiner - Ngwat- Mahop, Ngamaleu

Ersatz: Kobras - Janeczek, Sakic, Umjenovic, Zwischenbrugger, Müller, Dovedan, Aigner, Zivotic

Es fehlen: Prokopic (Teilabriss Achillessehne), Harrer (Rippenblessur), Schilling (im Aufbautraining)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 22 14 4 4 30 46 2. Altach 22 13 4 5 10 43 3. Austria 22 13 2 7 12 41 4. Sturm Graz 22 12 3 7 14 39 5. Rapid 22 7 8 7 9 29 6. Wolfsberg 22 7 4 11 -9 25 7. Admira 22 7 4 11 -16 25 8. St. Pölten 22 5 6 11 -16 21 9. Mattersburg 22 5 5 12 -14 20 10. Ried 22 6 2 14 -20 20