Außerirdisch! Nadal feiert 10. French- Open- Sieg

Er ist einfach nicht von dieser Welt - der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag in Paris Tennis- Geschichte geschrieben! Drei Jahre nach seinem bisher letzten Triumph bei einem Major sowie in Roland Garros gewann der 31- Jährige die French Open zum zehnten Mal. Als Nummer vier gesetzt, besiegte er den Schweizer Stan Wawrinka im Finale 6:2, 6:3, 6:1. Zehn Einzel- Titel eines Spielers bei einem Grand- Slam- Turnier hatte es noch nie gegeben.