Außenseiter schlug Box- "Großmaul" Haye k.o.!

Außenseiter Tony Bellew hat am Samstag in der Londoner O2- Arena in einem Box- Schwergewichtskampf den früheren WBA- Weltmeister David Haye überraschend in der elften Runde durch k.o. besiegt. Nachdem Haye im Duell der beiden Engländer zum zweiten Mal zu Boden gegangen war, flog aus seiner Ecke das Handtuch. Der Favorit war durch eine Knöchelblessur gehandicapt und forderte einen Retourkampf ein.