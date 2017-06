Aus für das Toptrio Murray, Wawrinka und Raonic

D

der Schweizer Stan Wawrinka und der Kanadier Milos Raonic mussten bei hochsommerlichen Temperaturen im Vorbereitungsturnier für den Rasenklassiker von Wimbledon (ab 3. Juli) denkbar früh die Segel streichen.

Murray unterlag der 23- jährigen Nummer 90 der Weltrangliste, dem Australier Jordan Thompson, 6:7(4), 2:6. Thompson war nur aufgrund des verletzungsbedingten Rückzugs des Briten Aljaz Bedene als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen.

Wawrinka zog gegen den Spanier Feliciano Lopez (ATP 32) mit 6:7(4), 5:7 den Kürzeren. Und Raonic, der im vergangenen Jahr sowohl in Queen's als auch in Wimbledon im Finale Murray unterlagen war, verlor gegen Thompsons Landsmann Thanasi Kokkinakis (ATP 698) in zwei Tiebreaks. Der 21- jährige Kokkinakis war im Mai nach 22- monatiger Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt.