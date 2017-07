Aufregung in Kitz: Schuhe von Köln- Stars gestohlen

Die Fußballer des deutschen Bundesligisten 1. FC Köln waren in ihrem Trainingslager in Kitzbühel von einem Einbruch betroffen. Wie der Verein von Trainer Peter Stöger bestätigte, waren in der Nacht auf Freitag einige Schuhe der Kicker aus einem Materiallager am Trainingsplatz gestohlen worden.