Auf die Austria wartet "ein hartes Stück Arbeit"

Fink rechnet mit guter Stimmung in der ausverkauften NV Arena an der Traisen. Er hoffe, "dass sich die Mannschaft mittragen lässt". Jeder wisse um die Wichtigkeit der Partie. Die Austria wolle das Spiel nach dem 2:1 in Osijek "nicht verwalten", kündigte der Trainer an. Es sei "gefährlich, nur auf Ergebnis zu spielen. Wir brauchen eine 100- prozentige Leistung für den Aufstieg", so Fink.

Redaktion krone Sport