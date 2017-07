Auch Baby- Bauch stoppt Mandy Minella nicht

Kurz nach den Australian Open verblüffte Serena Williams die Tenniswelt. Mit ihrer Bekanntgabe, bereits im zweiten Monat schwanger zu sein. Eigentlich unvorstellbar, in diesem Zustand ein Grand- Slam- Turnier zu gewinnen, wie es die US- Amerikanerin tat, deren Niederkunft nun knapp bevorsteht.

Noch weit verblüffender ist jedoch das Antreten der Luxemburgerin Mandy Minella in Wimbledon. Denn auch sie erwartet von ihrem Coach und Ehemann Tim Sommer ein Baby. Und die 31- Jährige ist nicht etwa erst im zweiten oder dritten Monat, sondern bereits im fünften! Freilich, man sieht es ihr schon ein wenig an. Mit 1,80 Metern und nur 63 Kilogramm war die Nummer 82 der Welt immer eine sehr schlanke Vertreterin ihres Sports, hier war kaum zu übersehen, dass sie zugelegt hat.

Den Grund dafür enthüllte Minella nach ihrem Auftaktmatch im Einzel. Das hatte sie überraschend klar mit 1:6, 1:6 gegen Ex- French- Open- Siegerin Francesca Schiavone verloren. Vielleicht hemmte sie der Baby- Bauch da doch ein wenig. In Wimbledon wollte sie aber einfach unbedingt dabei sein. Im Doppel ist sie das noch. An der Seite der in Österreich lebenden Lettin Anastasia Sevastova. Danach stellt die baldige Mama den Schläger aber in die Ecke. "Aber 2018 will ich in Wimbledon wieder dabei sein. Mit Kinderwagen."

Gernot Bachler, Kronen Zeitung