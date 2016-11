Auch 2017 gibt's das EM- Duell Österreich- Island

Österreich war aus dem vierten und letzten Topf gelost worden. Die ÖFB- Auswahl startet am 18. Juli in Deventer gegen die Schweiz ins Turnier.

Gastgeber Niederlande bekommt es in der Gruppe A mit Norwegen, Dänemark und Belgien zu tun, Titelverteidiger Deutschland tritt in der Gruppe B gegen Schweden, Italien und Russland an. Die Gruppe D bilden England, Schottland, Spanien und Portugal.