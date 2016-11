Attacke von Rapid: "Müssen voll auf Sieg spielen!"

Es gibt immer ein erstes Mal! Noch nie konnte Rapid im Europacup in Italien gewinnen - diesmal soll es klappen: wenn Grün- Weiß an die erste Hälfte vom 1:1 in Wien gegen Sassuolo anschließt. Denn auch der Serie- A-Klub strotzt nicht vor Selbstvertrauen, klagt über Ausfälle. Daher bläst die Büskens- Elf zur Attacke "Wir müssen früh attackieren, mutig sein", fordert Büskens. "Sassuolo hat uns ja in Wien auch nicht an die Wand genagelt."

"In der Gruppe ist alles offen"

Im Gegenteil: In Hütteldorf dominierte Rapid bis zur Pause, führte hochverdient - aber eben "nur" 1:0 - ehe die Italiener nach Thomas Schrammels Eigentor aufkamen. "Sassuolo will auch Fußball spielen, das kommt uns zugute", hält daher auch Louis Schaub nichts davon, sich zu verstecken. "In der Gruppe ist alles offen. Wir müssen voll auf Sieg spielen." Ein Punkt kann - da man noch Bilbao empfängt und zu Genk muss - schon zu wenig sein.

Und obwohl die Truppe von Eusebio Di Francesco alle drei Europacup- Heimspiele (gegen Luzern, Roter Stern Belgrad und Athletic Bilbao) in der Saison und damit in ihrer Klub- Geschichte mit 3:0 gewannen, derzeit humpelt der "Spielball" von Baustoff- Riese Giorgio Squinzi nur noch am Stock: Platz 16 in der Serie A, viele Ausfälle, unter anderem auch Domenico Berardi und Kapitän Francesco Magnanelli. Und auf Rapid, das von über 2000 Fans begleitet wird, wartet in Sassuolos Ausweich- Quartier in Reggio Emilia auch kein wirkliches Auswärtsspiel. Nur 10.000 Zuschauer werden erwartet...

Frisch im Kopf

Ein Grund mehr, voll zu attackieren. "Es liegt nur an unserer Einstellung, wie frisch wir im Kopf sind", ist sich Mike Büskens sicher. Rapid hat selbst sechs Ausfälle, ist auch nicht über dem Berg. Aber selbst das biedere 2:1 zuletzt gegen die Admira war gut fürs Selbstvertrauen. So eine Effizienz ist gegen Sassuolo auch gefragt. Und man kann frei aufspielen …

US Sassuolo Calcio - SK Rapid Wien

Reggio Emilia, Mapei Stadium/Stadio Citta del Tricolore, 19 Uhr, SR Craig Pawson/ENG

Mögliche Aufstellungen:

Sassuolo: Consigli - Lirola, Peluso, Acerbi, Gazzola - Mazzitelli, Pellegrini - Politano, Biondini, Ragusa - Matri

Ersatz: Pegolo - Defrel, Ricci, Adjapong, Caputo, Franchini

Es fehlen: Magnanelli (Adduktorenverletzung), Letschert (Schulterverletzung), Missiroli (Muskelverletzung), Berardi (Knieblessur)

Fraglich: Antei, Cannavaro, Duncan, Sensi (alle angeschlagen)

Rapid: Strebinger - Schrammel, Sonnleitner, M. Hofmann, Wöber - Mocinic, Grahovac - Schaub, Szanto, Murg - Joelinton

Ersatz: Novota - Thurnwald, Schößwendter, Malicsek, Traustason, Kvilitaia, Jelic, Arase

Es fehlen: Pavelic (muskuläre Probleme), Schwab (Knöchelbruch), Auer (Bänderriss im Knöchel), Schobesberger (Knorpelabsplitterung im rechten Knie), S. Hofmann (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich), Dibon (Muskeleinriss im Gesäßbereich), Tomi (rekonvaleszent nach Knieverletzung), Entrup (angeschlagen)