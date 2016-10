Atletico vergibt zwei Elfmeter und siegt trotzdem

V alencia-

Keeper Diego Alves hielt die Penaltys von Griezmann (41.), der zuletzt gegen Bayern München einen Versuch an die Latte gesetzt hatte, und von Gabi (69./nach Foul an Griezmann).

Mit nun 15 Punkten überholte Atletico den Europa- League- Sieger FC Sevilla. Real Madrid und der FC Barcelona konnten am Sonntag noch an beiden Teams vorbeiziehen. Bei Valencia saß noch Interimstrainer Salvador Gonzalez auf der Bank. Ab der kommenden Woche soll der am Samstag verpflichtete ehemalige italienische Nationaltrainer Cesare Prandelli die schwach in die Saison gestartete Mannschaft betreuen.

Primera Division, 7. Runde:

Freitag

Real Sociedad - Betis Sevilla 1:0

Samstag

Granada - Leganes 0:1

FC Sevilla - Alaves 2:1

CA Osasuna - Las Palmas 2:2

Deportivo La Coruna - Sporting Gijon 2:1

Sonntag

Valencia - Atletico Madrid 0:2

Real Madrid - Eibar 16.15 Uhr

Espanyol Barcelona - Villarreal 18.30 Uhr

Malaga - Athletic Bilbao 18.30 Uhr

Celta de Vigo - FC Barcelona 20.45 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Atletico 7 4 3 0 12 15 2. Real Madrid 6 4 2 0 9 14 3. Sevilla 7 4 2 1 3 14 4. Barcelona 6 4 1 1 13 13 5. Villarreal 6 3 3 0 5 12 6. Ath. Bilbao 6 4 0 2 3 12 7. Las Palmas 7 3 2 2 3 11 8. Eibar 6 3 1 2 2 10 9. Real Sociedad 7 3 1 3 0 10 10. Leganes 7 3 1 3 -3 10 11. Alaves 7 2 3 2 1 9 12. La Coruna 7 2 2 3 -1 8 13. Real Betis 7 2 2 3 -4 8 14. Celta Vigo 6 2 1 3 -3 7 15. Gijon 7 2 1 4 -10 7 16. Valencia 7 2 0 5 -5 6 17. Malaga 6 1 2 3 -3 5 18. Espanyol 6 1 2 3 -5 5 19. Osasuna 7 0 3 4 -8 3 20. Granada 7 0 2 5 -9 2