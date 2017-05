AS Roma und Napoli siegen im Gleichschritt

Der Zweikampf um den zweiten Fixplatz in der Champions League wird in der italienischen Serie A erst in der letzten Runde entschieden. Am Samstag gewannen sowohl der Tabellenzweite AS Roma mit 5:3 bei Chievo Verona als auch SSC Napoli mit 4:1 über Fiorentina. Damit gehen die Römer mit einem Punkt Vorsprung auf die Neapolitaner in die Schlussrunde.