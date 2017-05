D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

07:55 Uhr: +FUSSBALL+

AS Monaco zum achten Mal französischer Meister

AS Monaco ist zum achten Mal französischer Meister. Den ersten Ligue- 1-Titel seit dem Jahr 2000 sicherten sich die Monegassen am Mittwochabend vor eigenem Publikum durch einen 2:0- (1:0)- Sieg im Nachtragsspiel gegen AS Saint- Etienne. Das Team von Trainer Leonardo Jardim hat vor der letzten Runde uneinholbare sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger und Titelverteidiger Paris Saint- Germain.

Die Pariser hatten zuletzt von 2013 bis 2016 vier Titel en suite geholt. Monaco war dagegen erst 2013 der zweijährigen Versenkung in die Zweitklassigkeit entschwunden. Nur vier Jahre später durfte sich der Klub des russischen Milliardärs Dimitri Rybolowlew nun wieder als Meister feiern lassen.

Im Stade Louis II trafen am Mittwoch Jungstar Kylian Mbappe in der 19. Minute sowie Valere Germain in der dritten Minute der Nachspielzeit für die über die gesamte Partie deutlich überlegenen Hausherren. Für Mbappe war es der bereits 15. Ligatreffer. Kein anderer 18- Jähriger kann in den internationalen Top- Ligen eine bessere Bilanz vorweisen. Der begehrteste Fußball- Teenager Europas ist eines der wichtigsten Elemente in der Angriffsfraktion der Monegassen, die 63 ihrer 104 Treffer zu Hause erzielten und allein mit dieser beeindruckenden Zahl das Gesamtergebnis von 17 anderen Ligue- 1-Vertretern übertrafen.

Ob der Anfang der Woche zum französischen Klub- Trainer der Saison gewählte Portugiese Jardim seine Laufbahn im Fürstentum an der Cote d'Azur fortsetzen wird, ist ungewiss. Der Name jenes Mannes, der "in die Köpfe der Spieler eindringen kann" - so das Zitat eines seiner früheren Spieler bei Olympiakos Piräus - und am 1. August 1974 in Venezuela geboren wurde, steht bei zahlreichen Managern ganz oben auf der Wunschliste.

22:00 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Herren gewannen Test gegen Schweiz 3:1! Das ÖVV- Herren- Nationalteam hat auch seinen dritten Test im Rahmen der Vorbereitung auf die in der kommenden Woche beginnende WM- Qualifikation und die darauffolgende World League gewonnen. Am Mittwoch besiegte die Truppe von Trainer Michael Warm die Schweiz in Maribor mit 3:1 (24,19,- 22,20). Topscorer für Rot- Weiß- Rot war Paul Buchegger mit 24 Punkten.

18:11 Uhr: +FUSSBALL+

Niederländer Dirk Kuyt beendet seine Profikarriere! Der frühere niederländische Nationalstürmer Dirk Kuyt beendet seine Profikarriere. Das teilte sein Klub Feyenoord Rotterdam am Mittwoch mit. Kuyt hatte noch am Sonntag mit drei Toren im entscheidenden Spiel gegen Heracles Almelo großen Anteil am ersten Meistertitel seines Klubs seit 18 Jahren gehabt. Der 36- Jährige werde dem Verein in anderer Funktion verbunden bleiben, hieß es. Kuyt hatte seine Profilaufbahn 1998 in Utrecht begonnen und von 2003 bis 2006 das erste Mal für Feyenoord gespielt. Anschließend wechselte er für sechs Jahre nach Liverpool und dann zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei. 2015 kehrte er in die Niederlande zurück. Mit der niederländischen Nationalmannschaft wurde Kuyt 2010 Vizeweltmeister und kam vier Jahre später bei der WM auf den dritten Platz.

16:52 Uhr: +FUSSBALL+

Keine Kostenbeteiligung: DFL gewann Rechtsstreit mit Bremen! Die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss sich auch weiterhin nicht an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen in Bremen beteiligen. Das Verwaltungsgericht der Hansestadt Bremen gab am Mittwoch in erster Instanz einer entsprechenden Klage der DFL gegen einen Gebührenbescheid des Bundeslandes Bremen statt. Eine Berufung gegen das Urteil ist möglich. Bremen, das die DFL als Veranstalter und damit in der Pflicht sieht, sich an den Polizeikosten für Spiele der "Kategorie Rot" zu beteiligen, hatte der DFL nach dem Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am 19. April 2015 erstmals eine Rechnung über 425.718,11 Euro geschickt. Um dieses Spiel geht es als Musterbeispiel in dem Verfahren. Die DFL klagte auf Rücknahme des Bescheids. Insgesamt beläuft sich die Forderung aus Bremen an die DFL inzwischen für mehrere Hochrisikopartien auf über eine Million Euro.

15:37 Uhr: +FUSSBALL+

Prödl bekommt bei Watford neuen Trainer! Der österreichische Teamverteidiger Sebastian Prödl bekommt beim FC Watford einen neuen Trainer. Der Italiener Walter Mazzarri wird den Klub der englischen Premier League nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Manchester City verlassen, gab Watford am Mittwoch bekannt. "Nachdem der Vorstand mit Walter Mazzarri die zukünftigen Ziele und Erwartungen diskutiert hat, wurde entschieden, dass er nach dem letzten Spiel dieser Saison als Cheftrainer zurücktritt", hieß es in einem Statement des Klubs.

14:55 Uhr: +SEGELN+

Großevent "Traunsee Woche" startet am Wochenende! Der Segel- Großevent "Traunsee Woche" startet am kommenden Wochenende. Dann macht die heurige "Austrian Match Racing Tour" Station auf dem oberösterreichischen See. Weitere Veranstaltungen, darunter Regatten um den Staatsmeistertitel in drei Bootsklassen, sind für Ende Mai, Mitte und Ende Juni geplant. Die Austragung von Welt- oder Europameisterschaften steht heuer am Traunsee nicht auf dem Programm. Auch die auf ihren "Foils" über das Wasser fliegenden Katamarane GC32 oder die Hightech- Einrumpfboote RC44 sind diesmal nicht dabei. Spannende Zweikämpfe und spektakuläre Manöver in der Gmundner Bucht vor dem Schloss Ort versprechen die Veranstalter den Zuschauern aber beim zweiten Stopp der Austrian Match Racing Tour nach dem Kärnten Grand Prix am Wörthersee. Gesegelt wird auf Yngling oder Sunbeam 22.1. Das Finale der Tour findet am 7. und 8. Oktober auf dem Wolfgangsee statt.

14:34 Uhr: +FUSSBALL+

Wacker Innsbruck trennt sich von Kapitän Hauser! Wacker Innsbruck trennt sich von seinem Kapitän Alexander Hauser. Der Erste- Liga- Klub gab am Mittwoch bekannt, dass der Vertrag des 32- jährigen Tirolers einvernehmlich aufgelöst wird. Hauser spielt seit August 2009 für Wacker Innsbruck und absolvierte 237 Partien.

14:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Robert Gardos mit Chartres erneut Meister! Der ÖTTV- Nationalspieler Robert Gardos hat sich mit seinem Verein Chartres ASTT zum vierten Mal Mal in sechs Jahren den französischen Tischtennis- Meistertitel gesichert. Eine Runde vor Saisonende liegt Chartres uneinholbar voran.

14:22 Uhr: +FUSSBALL+

Lienhart verlängert beim SCR Altach um zwei Jahre! Der SCR Altach hat den Vertrag mit Defensivspieler Andreas Lienhart um zwei Jahre verlängert. Das gab der Tabellenvierte der österreichischen Bundesliga am Mittwoch bekannt. Der 31- jährige Steirer spielt seit acht Jahren für die Vorarlberger.

12:43 Uhr: +FUSSBALL+

Asien- Cup- Qualifikationsspiel in Nordkorea wieder verschoben

Der asiatische Fußball- Verband (AFC) hat das Asien- Cup- Qualifikationsspiel von Malaysia in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang neuerlich verschoben. Das Spiel war ursprünglich am 28. März geplant gewesen, war aber aufgrund diplomatischer Spannungen zwischen den beiden Ländern auf 8. Juni verschoben worden. Nun soll es am 5. Oktober nachgeholt werden.

11:50 Uhr: +EISHOCKEY+

Graz 99ers verpflichten finnischen Verteidiger Laakso

Der Finne Aleksi Laakso komplettiert für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die Verteidigung der Graz 99ers. Die Steirer gaben am Mittwoch die Verpflichtung des 27- Jährigen bekannt, der über 350 Spiele in der höchsten finnischen Liga (SM- Liiga) absolviert hat.

10:02 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville Predators im NHL- Halbfinale in Führung

Die Nashville Predators sind im Finale der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL gegen die Anaheim Ducks erneut in Führung gegangen. Die Predators gewannen am Dienstag in Nashville mit 2:1 und liegen in der "best- of- seven"- Serie mit 2:1 voran.

09:56 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State gewinnt auch 2. Duell mit San Antonio

Die San Antonio Spurs waren am Dienstag im zweiten Conference- Finale der NBA bei den Golden State Warriors chancenlos. Ohne ihren am Knöchel verletzten Star Kawhi Leonard verloren die Texaner das zweite Duell der "best of seven"- Serie beim Favoriten mit 100:136 und liegen mit 0:2 zurück. Das Auftaktspiel hatten die Warriors knapp 113:111 gewonnen

09:18 Uhr: + SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Mittwoch!

FUSSBALL

Coppa Italia/Finale

21 Uhr: Juventus Turin - Lazio Rom

TENNIS

11 Uhr: ATP- Masters- 1000- Turnier (mit Thiem - Cuevas/4. Spiel)/WTA- Premier- Turnier

RADSPORT

Kalifornien- Rundfahrt (World Tour, mit Eisel) (live auf Eurosport)

Giro d'Italia, 11. Etappe (161 km, mit Konrad, Großschartner, Mühlberger, Preidler, Pöstlberger) (live auf Eurosport)

VOLLEYBALL

Länderspiel/Herren

17:30 Uhr: Schweiz - Österreich

07:21 Uhr: +TENNIS+

Topgesetzter Murray verliert erstes Match in Rom

Der Brite Andy Murray hat am Dienstagabend sein erstes Match beim Masters- 1000- Tennisturnier in Rom verloren. Der Weltranglisten- Erste und Titelverteidiger musste sich in der zweiten Runde dem Italiener Fabio Fognini (ATP- 29.) 2:6,4:6 geschlagen geben. Murray war zuletzt beim Sandplatzturnier in Madrid bereits im Achtelfinale ausgeschieden, nachdem er zuvor im Halbfinale von Barcelona Dominic Thiem unterlegen war.

20:01 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Huber und Teresa Strauss starten in Rio mit neuen Partnern! Teresa Strauss und Alexander Huber werden das Beachvolleyball- Turnier der World Tour in dieser Woche in Rio mit neuen Partnern bestreiten. Weil die Saison für Nadine Strauss nach einer Schulteroperation vorbei ist, springt nur für dieses Turnier Lena Plesiutschnig ein. Das Duo steht dank Wild Card fix im Hauptbewerb. Huber tritt mit Julian Hörl in Rio und anschließend in Moskau jeweils in der Qualifikation an, weil Lorenz Petutschnig eine Schulterblessur auskuriert.

18:34 Uhr: +EISHOCKEY+

Neue EBEL- Saison startet am 8. September! Die neue Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) startet am 8. September - das gab die Liga am Donnerstag bekannt. Bis 4. März stehen in Grunddurchgang und Zwischenrunde insgesamt 54 Runden auf dem Programm, danach beginnen die Play- offs. Der Meister wird spätestens am 22. April 2018 gekürt. Der Spielmodus bleibt unverändert: Auch in der kommenden Spielzeit besteht der Grunddurchgang aus 44 Runden, die letzte geht am 28. Jänner 2018 über die Bühne. Die Top- 6 nach 264 Partien qualifizieren sich vorzeitig fürs Play- off und spielen anschließend in der Pick Round in einer Hin- und Rückrunde das Pick- und Heimrecht für das Viertelfinale aus. Die Vereine auf den Rängen sieben bis zwölf kämpfen in der Qualification Round in einer Hin- und Rückrunde um die letzten beiden Play- off- Tickets. Nach 324 absolvierten Spielen starten am 9. März 2018 die Play- offs, die sowohl im Viertelfinale, Halbfinale und im Finale "best of seven" entschieden werden.

17:24 Uhr: +FUSSBALL+

Standfest verlässt den WAC mit Saisonende! Joachim Standfest verlässt den WAC nach dem Ende der laufenden Bundesliga- Saison. Das erklärte der Steirer gegenüber laola1.at. Er spiele in den Plänen von Trainer Heimo Pfeifenberger keine Rolle mehr, sagte der bald 37- Jährige. Ob er seine Karriere fortsetzt, ließ Standfest offen. Der Rechtsverteidiger hält derzeit bei 505 Einsätzen in der höchsten österreichischen Spielklasse, ist damit die Nummer eins unter den aktiven Kickern und die Nummer fünf in der ewigen Rangliste. Außerdem brachte es Standfest auf 34 Länderspiele.

16:01 Uhr: +OLYMPIA+

"Bemerkenswerte Sportstätten" - IOC lobt Pariser Bewerbung! Gutachter des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sprechen der Bewerbung von Paris um die Sommerspiele 2024 großes Lob aus. Das Konzept der französischen Hauptstadt für das Großereignis in sieben Jahren sei nicht nur "außergewöhnlich" und "solide", es genieße auch die Unterstützung der Regierung. Das sagte Patrick Baumann, Chef der IOC- Evaluierungskommission, am Dienstag in Paris. Die IOC- Gutachter hatten zuvor drei Tage lang die französische Hauptstadt inspiziert. Sie wollten sich ein Bild von deren Olympia- Konzept für die Spiele 2024 machen. Außer Paris ist noch die US- Metropole Los Angeles als Gastgeberstadt im Rennen. Deren Ideen hatte die IOC- Kommission zuvor präsentiert bekommen. Am 13. September wird in Perus Hauptstadt Lima die Entscheidung zwischen den beiden Städten bekannt gegeben.

15:12 Uhr: +FUSSBALL+

Falcao und Coentrao der Steuerhinterziehung angeklagt! Die spanische Staatsanwaltschaft hat eine Klage gegen die Profis Radamel Falcao (AS Monaco) und Fabio Coentrao (Real Madrid) eingebracht. Die beiden werden beschuldigt, in Spanien von 2012 bis 2014 zusammen rund sieben Millionen Euro am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Der Kolumbianer Falcao, der von 2011 bis 2013 bei Atletico Madrid spielte, soll 5,6 Millionen Euro nicht angegeben haben, der Portugiese Coentrao 1,3. Reaktionen der Spieler oder Vereine gab es vorerst nicht.

14:57 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester United erhöht vor EL- Finale Umsatzprognose! Der englische Rekordmeister Manchester United hat trotz durchwachsener sportlicher Leistungen deutlich mehr umgesetzt und gibt sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlicher. Dank neuer TV- Verträge für die Premier League kletterten die Erlöse im abgelaufenen Quartal um gut drei Prozent auf 127,2 Millionen Pfund (149,77 Millionen Euro), wie der Klub am Dienstag mitteilte. Die Umsatzprognose für 2016/17 wurde auf 560 bis 570 Millionen Pfund (671,16 Mio. Euro) angehoben. Bisher wurden nur 530 bis 540 Millionen Pfund (635,83 Mio. Euro) in Aussicht gestellt. Auch der operative Gewinn (Ebitda) dürfte höher als bisher erwartet ausfallen. Einkalkuliert sind vom Management jetzt 185 bis 195 Millionen Pfund (229,61 Mio. Euro), nachdem es zuletzt 170 bis 180 Millionen Pfund (211,94 Mio. Euro) waren.

13:39 Uhr: +TENNIS+

Argentinier Monaco gab Rücktritt bekannt

Tennisprofi Juan Monaco hat via Twitter seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 33- jährige Argentinier gewann in seiner 15- jährigen Profikarriere neun ATP- Turniere im Einzel, davon acht auf Sand. Er verdiente rund acht Millionen Dollar (7,29 Millionen Euro) Preisgeld und war 2012 acht Wochen lang in den Top Ten der Tennis- Weltrangliste.

10:56 Uhr: +EISSCHNELLLAUF+

Olympia- Zweiter Creveling für vier Jahre gesperrt

US- Eisschnellläufer Chris Creveling, der 2014 in Sotschi Olympia- Silber mit der Staffel über 5.000 m gewonnen hat, ist für vier Jahre gesperrt worden. Dies teilte die US- Anti- Doping- Agentur (USADA) mit. Der 30- Jährige sei positiv auf das Arzneimittel Clomifen, das bei Männern die Testosteronproduktion anregt, getestet worden. Die Sperre wurde rückwirkend mit 18. Oktober 2016 ausgesprochen.

10:27 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh glich im Conference- Finale gegen Ottawa aus

Die Pittsburgh Penguins haben im Eastern- Conference- Finale der NHL mit einem 1:0- Heimsieg gegen die Ottawa Senators den 1:1- Ausgleich in der "best of seven"- Serie geschafft. Das Goldtor für den Titelverteidiger erzielte US- Flügelstürmer Phil Kessel nach schöner Vorarbeit des Russen Jewgenij Malkin in der 54. Minute.

Neben Kessel hatte vor allem Penguins- Goalie Marc- Andre Fleury mit 23 abgewehrten Schüssen großen Anteil am Erfolg der "Pinguine". Es war das insgesamt zehnte Play- off- Shutout des 32- jährigen Frankokanadiers. Pittsburgh tat sich erneut sehr schwer, auch weil Stürmer Bryan Rust und Verteidiger Justin Schultz mit noch unbekannten Verletzungen bereits im ersten Drittel ausgeschieden war. Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag in der kanadischen Hauptstadt Ottawa statt.

09:58 Uhr: +RADSPORT+

Majka übernahm mit Tagessieg Führung bei Kalifornien- Tour

Der Pole Rafal Majka ist neuer Führender der Kalifornien- Rundfahrt. Der Bora- Profi gewann am Montag (Ortszeit) nach 144,5 Kilometern von Modesto nach San Jose die zweite Etappe vor dem Neuseeländer George Bennett und Ian Boswell aus den USA und liegt auch im Gesamtklassement vor den beiden. Der Österreicher Bernhard Eisel (Dimension Data) kam als 91. mit gut 20 Minuten Rückstand ins Ziel.

09:45 Uhr: +TENNIS+

Scharapowa nach Sieg in Rom fix in Wimbledon- Quali

Maria Scharapowa hat nach ihrem Erstrunden- Sieg beim Tennisturnier in Rom einen Platz in der Qualifikation für Wimbledon sicher. Durch den 6:4, 6:2- Erfolg gegen die US- Amerikanerin Christina McHale am Montag kehrt die 15 Monate wegen Dopings gesperrt gewesene Russin unter die Top 200 der Weltrangliste zurück.

Damit kann Scharapowa in der Qualifikation in der Woche vor dem Rasenklassiker in London (3. bis 16. Juli) starten. Sollte die frühere Nummer eins bei der Sandplatz- Veranstaltung in Rom das Halbfinale erreichen, stünde sie im Hauptfeld für Wimbledon.

"Durch Siege mache ich Plätze gut, wenn ich also das damit geschafft habe, nehme ich es gerne an", sagte die 30- Jährige. "Die Tatsache, dass ich zurück auf der Tour bin und jetzt drei Wochen am Stück spiele, fühlt sich großartig an." Die Russin gab zu, hohe Erwartungen an sich selbst zu haben. "Wenn du einmal große Turniere gewonnen hast und die Nummer eins der Welt gewesen bist, kennst du das Gefühl. Und dieses Gefühl bleibt in dir, und ich würde es wahnsinnig gerne wieder erleben", machte Scharapowa klar, dass sie wieder ganz nach oben will.

Scharapowa war 15 Monate gesperrt, nachdem sie bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden war. Für das WTA- Turnier in Stuttgart und die Turniere in Madrid in der vergangenen und Rom in dieser Woche hatte sie jeweils Wildcards erhalten. Am (heutigen) Dienstag wollen die French- Open- Organisatoren bekanntgeben, ob Scharapowa auch für die Grand- Slam- Veranstaltung in Paris Ende des Monats eine Wildcard erhält.

09:35 Uhr: +RADSPORT+

Jan Ullrich kehrt in den Profi- Radsport zurück

Nach seiner Doping- Vergangenheit feiert Jan Ullrich ein Comeback im Profi- Radsport. Der 43- jährige Deutsche wird Sportlicher Leiter des Rennens "Rund um Köln". Die 101. Auflage des Eintagesrennens findet am 11. Juni statt. Der frühere Radstar Ullrich hatte das Rennen 2003 gewonnen. "Ich habe lange, lange überlegt", erklärt Ullrich. "Aber irgendwann war mir klar, dass ich das für Artur (Anm. Tabat, Rennorganisator), der ja nicht nur mein Freund, sondern auch ein guter Mensch ist, machen werde. Ich weiß, dass ich Artur damit einen Herzenswunsch erfülle."

Ullrich hatte 1997 den bis heute einzigen deutschen Gesamtsieg bei der Tour de France geholt. Danach sorgte er jedoch mit einer Doping- Affäre für Negativ- Schlagzeilen. 2007 gab der Deutsche seinen Rücktritt bekannt.

08:30 Uhr: +BASKETBALL+

Rekordmeister Boston Celtics letzter NBA- Halbfinalist

Die Boston Celtics haben am Montagabend als letzter Klub das Halbfinale der NBA erreicht. Der Rekordmeister feierte im Entscheidungsspiel einen 115:105- Heimsieg über die Washington Wizards und gewann damit die "best of seven"- Serie 4:3. Im Eastern- Conference- Finale treffen die Celtics nun auf Titelverteidiger Cleveland Cavaliers.

Neben Bostons Superstar und Topscorer Isaiah Thomas (29 Punkte und 12 Assists) überzeugte bei den Gastgebern der Kanadier Kelly Olynyk, der mit 26 Punkten persönlichen Play- off- Rekord verzeichnete. Der Bankspieler sorgte vor allem im letzten Viertel für wichtige Punkte. "Es hat fast alles geklappt", meinte Olynyk nach dem Spiel. "Aber es war eine Team- Leistung. Jeder hat alles für jeden gegeben."

Auch Wizards- Trainer Scott Brooks lobte den 26- jährigen Hünen aus Toronto (2,13 m). "Kompliment an ihn, er hat alles getroffen. Er hat uns sehr wehgetan", erklärte Brooks, nachdem sich auch im siebenten Spiel dieser Serie das Heimteam durchgesetzt hatte.

Mit einem 13:3- Lauf zum Ende des dritten Viertels übernahm Boston die Kontrolle und brachte die Führung dank Olynyk über die Runden. Für Washington waren 38 Punkte von Bradley Beal zu wenig. "Wir werden nächste Saison stärker zurückkommen", kündigte Brooks nach der Partie an.

Für die Celtics geht es bereits in der Nacht auf Donnerstag in Cleveland weiter. Mit den Cavaliers wartet der in den diesjährigen Play- offs noch ungeschlagene Topfavorit im Osten mit Superstar LeBron James. "Sie sind derzeit noch stärker als im vergangenen Jahr", weiß Bostons Trainer Brad Stevens, dass sein Team nur krasser Außenseiter ist.

18:38 Uhr: +RADSPORT+

Pusterhofer wegen Meldonium- Besitz vier Jahre gesperrt

Der Radsportler Christoph Pusterhofer ist von der Österreichischen Anti- Doping- Rechtskommission (ÖADR) laut Mitteilung vom Montag für vier Jahre bis 4. April 2020 gesperrt worden. Pusterhofer war am 5. April 2016 der Besitz der verbotenen Substanz Meldonium nachgewiesen worden.

17:39 Uhr: +LANGLAUF+

Berufungsverhandlung im Fall Johaug am 6. Juni

Die Berufungsverhandlung im Dopingfall der norwegischen Skilangläuferin Therese Johaug vor dem obersten Sportgericht in Lausanne ist für 6. Juni angesetzt worden. Der Ski- Weltverband (FIS) hatte Einspruch eingelegt, weil ihm die in Norwegen verhängte Sperre von 13 Monaten als zu gering erschienen war.

Johaug hatte nach ihren Angaben eine Lippencreme verwendet, ohne von der enthaltenen verbotenen Substanz Clostebol zu wissen. Die Sperre der siebenfachen Weltmeisterin läuft aktuell bis 17. November 2017. Wird sie verlängert, ist Johaugs Olympia- Teilnahme in Gefahr.

16:03 Uhr: +FUSSBALL+

Werder verlängert Vertrag mit Trainer Nouri

Alexander Nouri bleibt Trainer des deutschen Bundesligisten Werder Bremen. Die Hanseaten einigten sich mit dem 37- Jährigen auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages, wie der Klub am Montag mitteilte.

Über die Laufzeit des neuen Kontraktes wurde zunächst nichts bekannt, Nouri und Geschäftsführer Frank Baumann wollen am Dienstag auf einer Pressekonferenz die genauen Details verkünden. Nouri hatte im September des vergangenen Jahres die Nachfolge von Viktor Skripnik angetreten und die Mannschaft mit den Österreichern Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch und Florian Kainz von einem Abstiegskandidaten zu einem Anwärter auf die Europa League geformt.

15:49 Uhr: +FUSSBALL+

50- facher Internationaler Demichelis beendet Karriere

Argentiniens 50- facher Teamspieler Martin Demichelis hat am Montag das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. "Dieser Tag kommt irgendwann für uns alle. Für mich ist er heute gekommen. Das ist das Ende", sagte der 36- jährige Malaga- Innenverteidiger auf einer Pressekonferenz im Stadion La Rosaleda. Mehrfach musste sich der sichtlich bewegte Demichelis mit dem Taschentuch die Tränen abwischen.

Demichelis war 2003 von seinem argentinischen Stammclub River Plate zu den Bayern gewechselt, spielte bis 2010 bei den Münchnern. Von dort ging er zunächst nach Malaga, trug anschließend die Trikots von Atletico Madrid, Manchester City und Espanyol Barcelona, bevor er dieses Jahr nach Malaga zurückkehrte. Dort möchte er nun auch bleiben.

15:33 Uhr: +FUSSBALL+

Ried verlängert Vertrag mit Ziegl bis 2020

Die SV Ried hat Marcel Ziegl langfristig an sich gebunden. Das Schlusslicht der Fußball- Bundesliga hat den noch ein Jahr laufenden Vertrag des 24- jährigen Mittelfeldspielers vorzeitig um zwei Jahre bis 31. Mai 2020 verlängert. Das gaben die Innviertler am Montag bekannt. Der neue Vertrag von Ziegl, der seit 2004 für die Rieder spielt, gilt auch für den Fall des Abstiegs.

13:03 Uhr: +RADSPORT+

Steinberger neuer Direktor der Österreich- Radrundfahrt! Nach dem Rücktritt von Gernot Schaar Mitte April als Direktor der Österreich- Radrundfahrt ist nun Franz Steinberger als dessen Nachfolger bekannt gegeben worden. Der 56- Jährige hat bereits mehrmals Erfahrungen im Organisationsteam der Ö- Tour gemacht, die heuer von 2. bis 8. Juli in Szene gehen wird. Radsport- Verbandspräsident Otto Flum entschied sich für Steinberger, weil dieser u.a. bereits in die laufende Rundfahrt integriert gewesen sei. "Franz hat für den ehemaligen Tourdirektor die Marketingmaßnahmen umgesetzt", erklärte Flum. "Und zum Zweiten bauen wir auf ihn, weil er diese anspruchsvolle Tätigkeit bereits ausgeführt hat. Ich selbst stehe Franz weiterhin im operativen Bereich zur Seite."

12:44 Uhr: +MOTORSPORT+

"Mille Miglia" heuer mit zwölf Österreichern! Brescia- Rom- Brescia: Das ist die Strecke von 1000 Meilen ("Mille Miglia", etwa 1600 Kilometer), auf der von Donnerstag bis Samstag fast 450 Oldtimer aus 36 Ländern in Italien unterwegs sind. An dem Bewerb, der heuer sein 90. Jubiläum feiert, nehmen sieben österreichische Autos teil. Nach Angaben der Organisatoren gehen insgesamt zwölf österreichische Besatzungsmitglieder an den Start. Bei ihren Autos handelt es sich um zwei Jaguars, einen Ferrari, einen Alfa Romeo, einen Aston Martin, einen Maserati und einen SIATA. Das Rennen wird auf der Piazza della Loggia im Zentrum von Brescia gestartet.

12:14 Uhr: +TISCHTENNIS+

Linz richtet auch 2018 Platinum- Event der World Tour aus! Linz ist auch 2018 Ausrichter eines der sechs Platinum- Turniere der Tischtennis- World- Tour. Laut Weltverband ITTF ist der Event für 4. bis 7. Oktober angesetzt. Platinum- Status haben auch Doha (8.- 11.3.), Bremen (23.- 25.3.), Shenzhen/CHN (31.5.- 3.6.), Incheon/KOR (19.- 22.7.) und Gold Coast/AUS (8.- 11.11.). Heuer wird in Linz vom 29. August bis 3. September auf der World Tour gespielt.

11:45 Uhr: +TENNIS+

ATP- Ranking: Thiem als Siebenter auf Karrierehoch! Madrid- Finalist Dominic Thiem ist die dritte Woche seines Tennis- Lebens Weltranglisten- Siebenter. Sein Debüt auf seinem Karrierehoch hat er im Juni 2016 nach Erreichen des French- Open- Halbfinales und Stuttgart- Titels gegeben. Hat der Abstand auf Rang sechs aber damals mehr als 1.100 Punkte betragen, sind es jetzt nur 145. Thiem hat nun auch erstmals mehr als 4.000 Zähler auf dem Konto.

Mehr als die Hälfte seiner Punkte hat der Niederösterreicher heuer geholt und damit schon zumindest die Top 20 zu Jahresende so gut wie sicher. Freilich sind die Ambitionen des 23- Jährigen besonders nach seinem Masters- 1000- Finaldebüt um einiges größer, im "Race" nimmt er jedenfalls hinter seinem spanischen Madrid- Bezwinger Rafael Nadal und dem Schweizer Australian- Open- Sieger Roger Federer Rang drei ein.

Bei den Damen hat die Deutsche Angelique Kerber das schwangere US- Ass Serena Williams wie angekündigt wieder auf Rang zwei verdrängt. Die Rumänin Halep kehrte durch ihren Madrid- Titelgewinn von Platz acht auf vier zurück. Für die Spanierin Garbine Muguruza hingegen ging es um drei Positionen auf sieben hinunter. Die Russin Maria Scharapowa machte weitere 47 Plätze gut und ist zwei Turniere nach ihrem Comeback 211. Barbara Haas nimmt als Österreichs Beste Rang 156 ein.

Tennis- Weltranglisten vom 15. Mai:

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 10.360 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 6.845

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.605

4. (5) Rafael Nadal (ESP) 5.195

3. (4) Roger Federer (SUI) 5.035

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.180

7. (9) Dominic Thiem (AUT) 4.035

8. (7) Marin Cilic (CRO) 3.735

9. (8) Kei Nishikori (JPN) 3.470

10. (10) David Goffin (BEL) 3.055

Weiter:

114. (113) Gerald Melzer (AUT) 495

136. (139) Jürgen Melzer (AUT) 429

265. (265) Sebastian Ofner (AUT) 193

286. (285) Michael Linzer (AUT) 173

302. (300) Dennis Novak (AUT) 160

DAMEN:

1. (2) Angelique Kerber(GER) 7.035

2. (1) Serena Williams (USA) 6.110

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 6.010

4. (8) Simona Halep (ROU) 4.205

5. (5) Dominika Cibulkova (SVK) 4.480

6. (6) Johanna Konta (GBR) 4.330

7. (4) Garbine Muguruza (ESP) 4.287

8. (9) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.260

9. (7) Agnieszka Radwanska (POL) 4.195

10. (11) Caroline Wozniacki (DEN) 3.915

Weiter:

156. (159) Barbara Haas (AUT) 344

212. (205) Tamira Paszek (AUT) 250

351. (348) Julia Grabher (AUT) 113

11:33 Uhr: +FUSSBALL+

Torhüter Knaller in 2. Liga in kicker- "Elf des Tages"

Der Kärntner Marco Knaller ist zum vierten Mal in dieser Saison vom deutschen Fachmagazin kicker in die "Elf des Tages" der zweiten deutschen Bundesliga nominiert worden. Der 30- jährige Torhüter des SV Sandhausen war beim 1:0- Auswärtssieg gegen die Würzburger Kickers ohne Gegentor geblieben.

10:25 Uhr: +FUSSBALL+

Ehrentreffer von Royer bei 1:3- Heimniederlage von New York! Die New York Red Bulls haben am Sonntag in der Major League Soccer (MLS) eine 1:3- Heimniederlage gegen Los Angeles Galaxy kassiert. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte der Steirer Daniel Royer in der 93. Minute. Es war bereits das dritte Saisontor für den Ex- ÖFB- Teamspieler, der am 22. Mai seinen 27. Geburtstag feiert. New York RB liegt in der Eastern Conference der MLS auf Platz fünf.

10:02 Uhr: +GOLF+

Wiesberger toller Zwölfter bei Players Championship! Österreichs Golf- Ass Bernd Wiesberger hat die "Players Championship" in Ponte Vedra Beach mit dem Gesamtscore von 286 auf dem guten zwölften Rang beendet. Eine Top- Ten- Platzierung verpasste der Burgenländer am Sonntag erst am letzten Loch der vierten Runde, als er ein Doppel- Bogey einstreute. Der Sieg ging an den Südkoreaner Kim Si- woo mit 278 Schlägen. Wiesberger lag auf der letzten Runde mit vier Birdies und zwei Bogeys gut im Rennen, als er auf der letzten Bahn statt der vorgegebenen vier gleich sechs Schläge benötigte und die Runde mit Par anschrieb.

"Schade um das letzte Loch heute, aber in Summe war mein Spiel auf sehr gutem Niveau", schrieb der 31- Jährige auf Twitter. Mit der Leistung durfte er zufrieden sein, hatte es bei dem mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier doch knapp nur mit dem Cut geklappt. "Wenn man bedenkt, dass ich am Freitag ein Birdie am letzten Loch brauchte, um den Cut zu schaffen, bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden!" Er werde nun eine Woche Pause machen, bevor es zur BMW PGA Championship nach Wentworth gehe.

10:01 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Gehbauer gab wegen Knieverletzung Rücktritt bekannt! Mountainbiker Alexander Gehbauer hat am Sonntag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der 27- jährige Kärntner fällte den Entschluss aufgrund einer Knieverletzung, die er sich bereits in der Saisonvorbereitung beim Langlaufen zugezogen hatte. Gehbauers Karriere- Highlights waren die Teilnahmen an den Olympischen Spielen 2012 in London (9. Platz) und 2016 in Rio de Janeiro (Aufgabe nach Sturz). "Die Herausforderungen in den letzten drei Jahren waren einfach zu viel und ich habe den Sinn in meinem Tun nicht mehr gefunden. Die Knieverletzung hat diesen Prozess ausgelöst und diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen", sagte der Villacher.

09:27 Uhr: +RADSPORT+

Kittel gewinnt erste Etappe der Kalifornien- Rundfahrt! Marcel Kittel hat die Auftaktetappe der Kalifornien- Radrundfahrt gewonnen. Der deutsche Topsprinter vom Team Quick- Step setzte sich am Sonntag nach 167,5 Kilometern mit Start und Ziel in Sacramento im Sprint nach 3:45:35 Stunden gegen den Slowaken Peter Sagan und den Italiener Elia Viviani durch. Der Österreicher Bernhard Eisel (Dimension Data) kam als 129. mit 2:05 Minuten Rückstand ins Ziel.

09:32 Uhr: +EISHOCKEY+

Anaheim gelang im NHL- Halbfinale Ausgleich gegen Nashville

Die Anaheim Ducks haben im Conference- Finale der NHL gegen die Nashville Predators den Ausgleich geschafft. Die Kalifornier gewannen am Sonntag Spiel zwei der "Best- of- seven"- Serie nach 0:2- Rückstand noch mit 5:3 und glichen zum 1:1 aus. Am Dienstag findet das dritte Match in Nashville statt.

Die Predators gingen durch Ryan Johansen (5.) und James Neal (9.) früh mit 2:0 in Führung, doch Anaheim glich schnell durch Sami Vatanen (20.) und Jakob Silfverberg (21.) aus. Filip Forsberg schoss Nashville zwar zum 3:2 (28.), aber Anaheim zeigte erneut die richtige Reaktion. Ondrej Kase (31.), Nick Ritchie (38.) und Antoine Vermette (60.) drehten das Spiel endgültig. "Wir haben gezeigt, wenn wir den Glauben an uns nicht verlieren, können wir jede Begegnung für uns entscheiden", kommentierte Ducks- Trainer Randy Carlyle die Aufholjagd.

09:30 Uhr: +DARTS+

Suljovic verlor in Gibraltar erst im Finale

Der Wiener Mensur Suljovic hat beim Darts- Turnier in Gibraltar seinen zweiten Titel auf der European- Tour verpasst. Suljovic musste sich am Sonntag im Finale dem Engländer Michael Smith mit 4:6 geschlagen geben, durfte sich aber über einen Scheck über 10.000 Pfund (11.822,01 Euro) freuen.

09:21 Uhr: +GOLF+

Wiesberger beendet Players Championship mit Par- Runde

Österreichs Golf- Ass Bernd Wiesberger hat die "Players Championship" in Ponte Vedra Beach mit einer Par- Runde beendet. Mit einer 72er- Runde am Sonntag und gesamt 286 Schlägen blieb der Burgenländer gesamt zwei unter Par und belegte bei dem mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Turnier einen Platz in den Top 15.

Wiesberger vergab ein besseres Score auf dem 18. und letzten Loch, das er zwei über Par spielte. Davor hatte er vier Birdies und zwei Bogeys verbucht.

Der 31- Jährige war auf Platz 16 in den Schlusstag gegangen und verbesserte sich am Sonntag noch leicht. Die genaue Platzierung stand noch nicht fest, weil die Top- Spieler ihre Runde noch nicht beendet hatten.

08:30 Uhr: +FUSSBALL+

AS Monaco so gut wie fix französischer Meister

AS Monaco steht unmittelbar vor dem Gewinn des achten französischen Meistertitels, des ersten seit 17 Jahren. Die Monegassen feierten am Sonntag einen 4:0- Heimsieg über Lille und liegen bei einer um 17 Treffer besseren Tordifferenz drei Punkte vor dem aktuellen Champion Paris St. Germain, der in St. Etienne 5:0 gewann.Der Hauptstadt- Klub hat nur noch ein Match auszutragen, bei Monaco sind noch zwei Liga- Partien ausständig. In den vergangenen vier Jahren hatte PSG den Titel geholt.

08:00 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State startet mit Heimsieg ins Conference- Finale

Die Golden State Warriors sind mit einem hart erkämpften Erfolg ins Conference- Finale der National Basektball Association (NBA) gestartet. Die favorisierten Warrios lagen im Heimspiel gegen die San Antonio Spurs schon mit 23 Punkten zurück, siegten aber noch 113:111.

