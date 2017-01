Arsenal- Drama! Siegtor fällt in der 98. Minute

Arsenal hat am Sonntag in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1- Sieg gegen Burnley errungen. Alexis Sanchez (98.) erzielte per Elfer den späten Siegestreffer, nachdem Arsenal erst in der 93. Minute den Ausgleich durch einen Strafstoß von Andre Gray kassiert hatte. Durch den Sieg verbesserte sich Arsenal in der Premier- League- Tabelle auf Platz zwei.