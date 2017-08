Arnautovic- Rot: Das sagt sein Coach Slaven Bilic!

Marko Arnautovic wird sein zweiter Premier- League- Einsatz für West Ham United nicht in bester Erinnerung bleiben. Österreichs Internationaler sah im Auswärtsspiel bei Southampton am Samstag in der 33. Minute die Rote Karte (oben im Video). West Ham kämpfte sich danach nach 0:2- Rückstand noch zurück, kassierte aber in der dritten Minute der Nachspielzeit aus einem Elfmeter noch das 2:3. West Hams Trainer Slaven Bilic war über die Szene alles andere als glücklich.