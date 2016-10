Arnautovic: "Nur Oma und Opa drücken die Daumen"

Für Marko Arnautovic und Aleksandar Dragovic hat die Partie der österreichischen Fußball- Nationalmannschaft in der WM- Qualifikation in Belgrad eine besondere Bedeutung. Beide ÖFB- Internationale haben ihre Wurzeln in Serbien, werden aber dennoch alles dafür geben, dass die Österreicher am Sonntag um 20.45 Uhr ein positives Resultat einfahren.