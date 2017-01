Anna Veith: Sauschnell aber Ausfall bei Comeback

Was für ein Comeback auf einem Super- G-Kurs von Anna Veith! Tolle Innenlagen in den Kurven, volles Draufgängertum wie vor ihrer schweren Verletzung. "Nur das Tempo ist mir am Ende noch etwas zu hoch", schmunzelte sie danach im Ziel. So kam auch ihr Ausfall zustande (siehe Video oben).

Aber für die Zukunft war das ein unheimlich positives Zeichen. Denn im Gegensatz zu Lindsey Vonn, die am Vortag noch die Abfahrt von Garmisch gewinnen konnte, scheint Anna in stark drehenden, temporeichen Passagen schon deutlich weiter zu sein als die Amerikanerin, die diesmal nur Neunte wurde (+01,65). Anna: "Ich bin froh, wieder hier dabei zu sein, nur will ich jetzt bald auch wieder ins Ziel kommen."

Sensationelle Österreicherinnen!

Gratulieren durfte Anna auch ihrer Teamkollegin Stephanie Venier, die sensationell zu Platz zwei jagte, 67 Hundertstel hinter Siegerin Lara Gut. "Ich bin sehr, sehr stolz", freute sich Venier, "die letzte Zeit war nicht immer leicht, jetzt hab ich es endlich umgesetzt!" Ihr Schwiegervater und Ex- Nationalteamkicker Michael Streiter jubelte im Zielraum.

Superstark auch Nici Schmidhofer als Vierte: "Leider wieder die Zielkurve verhaut", schimpfte sie dennoch mit sich selbst im ersten Interview, "aber die Form ist schon super, doch das Stockerl würd ich jetzt schon gern einmal packen."