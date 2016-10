Anna Veith: "Brauche noch mehr Umfang"

Anna Veith wird erst knapp vor dem Weltcup- Auftaktrennen in Sölden (22.10.) über ein Antreten im Riesentorlauf entscheiden. "Ich brauche noch mehr Umfang, ich brauche Skibelastung. Ich muss mich noch steigern. Einen Tag vor Sölden werde ich dann wirklich in mich reinhören, ob ich bereit oder nicht bereit bin", sagte die Salzburger Skirennläuferin am Freitag auf einem Medientermin in Salzburg.