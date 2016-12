Anna kämpft verbissen um Comeback am Zauberberg

14 Monate sind seit ihrer schweren Knieverletzung im Training in Sölden vergangen. Nun mehren sich die Zeichen, dass Österreichs Damen- Ski- Superstar Anna Veith noch in diesem Jahr das Comeback gibt - und zwar im Heimrennen auf dem Semmering. Die 27- Jährige kämpft jedenfalls verbissen darum. Cheftrainer Jürgen Kriechbaum formuliert es vorsichtig so: "Möglich ist es, es hängt von den nächsten zwei Wochen ab."

"Nicht überschwänglich optimistisch"

Wann kehrt Anna Veith zurück? Das ist seit Wochen die große Frage. Die 27- Jährige würde sie am liebsten mit "sofort" beantworten. In Val d’Isère geht es sicher nicht. Aber Anna kämpft hart darum, beim Riesentorlauf am 28. Dezember auf dem Semmering einzusteigen. "Ich kann zumindest sagen, dass die Hoffnung besteht", sagt Cheftrainer Jürgen Kriechbaum, "aber ich bin nicht so überschwänglich optimistisch."

Foto: GEPA

Jedenfalls war letzte Woche mit Vertrauenstrainer Meinhard Tatschl wieder rennmäßiges Training möglich. "Es ist auf der Reiteralm gut gegangen, zumindest besser als zuvor", sagte Kriechbaum. Noch vor dem Semmering steht nächsten Dienstag der Riesentorlauf in Courchevel an. Ein Antreten Veiths ist "aus jetziger Sicht nicht angedacht." Somit könnten die Fans am Zauberberg tatsächlich das Comeback der Olympiasiegerin sehen! Das wäre auch nachvollziehbar: Den letzten Riesentorlauf, der bislang dort stattfand, gewann Anna 2012 noch als Fenninger.

Erfolgsgarant Semmering

Seit den ersten Weltcup- Rennen in Niederösterreich 1995 gab’s für Österreichs Damen auf dem Semmering auch abgesehen davon genug Grund zum Jubeln: 18 Podests in 20 Rennen. Das sollte nach der bisher enttäuschend verlaufenen Saison auch Stephanie Brunner, Bernadette Schild & Co. Kraft und Hoffnung geben. Denn über 20.000 Fans werden erwartet. Das mögliche Veith- Comeback würde diese Zahl natürlich noch einmal deutlich steigen lassen.

Herbert Struber/Christian Mayerhofer, Kronen Zeitung