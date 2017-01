Anna Gasser gibt Comeback in Moskau

Anna Gasser hat ihre Kniegelenksblessur ausgeheilt und wird am Samstag beim Big- Air- Weltcup in Moskau wieder mit dabei sein. Die Gewinnerin von Mailand, Pyeongchang und Mönchengladbach musste Copper Mountain auslassen, führt aber nach wie vor überlegen die Gesamtwertung an. Der ÖSV ist bei den Herren mit Philipp Kundratitz, Simon Gschaider, Clemens Millauer und Mathias Weißenbacher dabei.