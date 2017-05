Angelique Kerber kehrt auf Tennis- Thron zurück!

Angelique Kerber hat beim Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht und wird damit ab der kommenden Woche auch wieder die Nummer eins der Welt sein! Das bestätigte die Spielerorganisation WTA nach dem 6:2- 1:6- 7:5- Sieg der Deutschen gegen die Tschechin Katerina Siniakova am Montag in der spanischen Hauptstadt.