Angebote abgelehnt: Hoffer wartet nur auf Rapid!

Kehrt Erwin "Jimmy" Hoffer in die österreichische Bundesliga zurück? Eine Frage, die sich einige heimische Fußballfans in diesem Sommer stellten. Sein Vertrag beim deutschen Zweitligist Karlsruher SC lief aus. Danach trudelten Angebote ein, die er aber alle wegen Rapid ablehnte, wie sein Manager Max Hagmayr via Facebook erläutert. Oben im Video sehen Sie den Ex- Rapid- Stürmer im sportkrone.at- Wordrap.