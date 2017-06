Andy Murray nach starkem Auftritt in Paris weiter

Der Vorjahres- Finalist Andy Murray steht nach einer starken Leistung bereits wieder im Achtelfinale der French Open. Der topgesetzte Schotte siegte am Samstag in Paris im Schlager mit dem Argentinier Juan Martin Del Potro nach 2:53 Stunden mit 7:6 (8), 7:5, 6:0. Murray trifft nun entweder auf den US- Aufschlag- Riesen John Isner oder den aufstrebenden Russen Karen Chatschanow.