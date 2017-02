Anderlecht, Roma, Ajax & Besiktas im Achtelfinale!

R

Gegner in der Gruppenphase kassierte imRückspiel auswärts gegen Apoel Nikosia eine 0:Niederlage und verspielten damit den 3:Vorsprung aus der ersten Partie. Ajax setzte sich vor eigenem Publikum gegen Legia Warschau mit 1:0 durch, das Hinspiel in Polen hatte torlos geendet.

Austrias Gruppenkontrahent AS Roma konnte sich daheim gegen Villarreal eine 0:1- Niederlage erlauben, weil das erste Match in Spanien mit 4:0 gewonnen worden war. Besiktas hatte ohne den nicht für den Europa- League- Kader genannten ÖFB- Teamspieler Veli Kavlak gegen Hapoel Be'er Sheva keine Probleme, siegte daheim mit 2:1 und stieg mit einem Gesamtscore von 5:2 auf.

In St. Petersburg erzielte Anderlecht durch Isaac Kiese Thelin kurz vor Schluss das entscheidende Auswärtstor - die Belgier stehen trotz der 1:3- Niederlage in Russland aufgrund des vorangegangenen 2:0- Heimerfolgs im Achtelfinale. Dies gelang auch Olympiakos dank eines 3:0 bei Osmanlispor.

Die Ergebnisse:

Osmanlispor FK - Olympiakos Piräus 0:3 (0:0)

Hinspiel 0:0 - Olympiakos mit Gesamtscore von 3:0 im Achtelfinale

Ajax Amsterdam - Legia Warschau 1:0 (0:0)

Hinspiel 0:0 - Ajax mit Gesamtscore von 1:0 weiter

Besiktas Istanbul - Hapoel Be'er Sheva 2:1 (1:0)

Hinspiel 3:1 - Besiktas mit Gesamtscore von 5:2 weiter

Apoel Nikosia - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Hinspiel 2:3 - Apoel mit Gesamtscore von 4:3 weiter

AS Roma - Villarreal CF 0:1 (0:1)

Hinspiel 4:0 - Roma mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Zenit St. Petersburg - RSC Anderlecht 3:1 (1:0)

Hinspiel 0:2 - Anderlecht mit Gesamtscore von 3:3 dank Auswärtstorregel weiter

Achtelfinale am 9./16. März, Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Nyon

Viertelfinale 13./20. April

Semifinale 4./11. Mai

Finale 24. Mai in Solna