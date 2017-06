Pflicht erfüllt! Dominic Thiem steht in der zweiten Woche der French Open, Österreichs Tennisstar zog nach einem 6:1, 7:6, 6:3 gegen US- Boy Steve Johnson ohne Satzverlust ins Achtelfinale ein. "An dieser Leistung gibt es nichts auszusetzen ", freute sich der 23- Jährige, "ich bin happy!" Am Sonntag wartet der Argentinier Horacio Zeballos, weil sich David Goffin verletzte. (Im Video oben sehen Sie, wie Thiem in Paris trainiert.)