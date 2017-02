Altach lässt gegen Admira Punkte liegen

Mit einem 1:1- Remis zwischen Admira und Altach startete die österreichische Bundesliga in die neue Frühjahrssaison. Winterkönig Altach ließ in der Südstadt wertvolle Punkte liegen. Ngamaleu (40.) brachte die Vorarlberger in Führung, postwendend erzielte Monschein (42.) den Ausgleich. Oben im Video sehen Sie Philipp Netzer im Interview.