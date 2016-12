Alonso pfeift auf Mercedes

Fernando Alonso will nicht als Nachfolger von Formel- 1-Weltmeister Nico Rosberg zu Mercedes wechseln. "Ich glaube an dieses Projekt, ich fühle mich ihm verpflichtet und ich will Weltmeister mit McLaren- Honda werden. Das ist mein einziges Ziel", betonte der Spanier am Dienstag in der Rennfabrik von McLaren im mittelenglischen Woking.