Alonso ist "nirgendwo lieber" als in Indianapolis

Fernando Alonso verzichtet auf die Teilnahme am prestigeträchtigen Formel 1 Grand Prix von Monaco und ist kommenden Sonntag "nirgendwo lieber" als beim 500- Meilen- Klassiker in Indianapolis. "Es ist unvergleichlich. Kein anderer Sportevent, weder Olympia noch die Superbowl, bringt 400.000 Menschen an einem Sonntag an einem Ort zusammen", schwärmte der Spanier.