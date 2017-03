Alonso hat genug! Karriereende im Sommer

Welt- und Europameister Xabi Alonso vom FC Bayern München beendet im Sommer seine große Laufbahn. "Ich wollte meine Karriere auf dem höchsten Niveau beenden und bei Bayern zu spielen, ist das höchste Niveau auf der Welt", sagte der 35- Jährige am Donnerstag in München. "Bis zum Ende der Saison werde ich kämpfen und probieren, alles zu gewinnen." Im Video oben sehen Sie den Liga- Sieg seiner Bayern am vergangenen Wochenende gegen Köln!