Alonso: "Bei 25 Rennen im Jahr höre ich auf!"

In der TV- Sendung "Planeta Calleja" sagte der Spanier: "Wenn sie mir sagen, dass es 25 Rennen gibt, dann werde ich aufhören." Liberty Media habe vor, in den USA weitere Rennen in der Motorsport- Königsklasse zu veranstalten. Immer wieder gibt es Spekulationen um zukünftige Wettbewerbe in New York, Miami oder Las Vegas.

Foto: GEPA

Alonso muss sich zudem über seine sportliche Zukunft Gedanken machen. Der Vertrag des Spaniers bei McLaren läuft mit Saisonende aus. Der zweifache Weltmeister sehnt sich nach einem Siegerauto, ein Verbleib scheint daher unwahrscheinlich …